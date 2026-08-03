В кассационный суд поступила жалоба на приговор создателю секты Виссариону

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) 31 июля поступила жалоба защиты на приговор организатору религиозной секты «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) Сергею Торопу (Виссарион) и его сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Дата слушаний пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тороп (Виссарион)

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ Сергей Тороп (Виссарион)

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Приговор по этому делу Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес в июне 2025 года. Всех троих признали виновными в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и причинением вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111 и ст. 112 УК РФ). Сергей Тороп и Владимир Ведерников получили по 12 лет, Вадим Редькин — на год меньше. Время, которое обвиняемые провели под стражей (с 22 сентября 2020 года), им зачли в срок наказания из расчета «день за день». Кроме того, их обязали выплатить потерпевшим 40 млн руб. компенсации.

В декабре того же года апелляционная коллегия Новосибирского областного суда оставила в силе наказание, назначенное обвиняемым. После вступления приговора в силу их этапировали в разные колонии Красноярского края и Иркутской области.

В материалах дела указывается, что в начале 1990-х годов Сергей Тороп, взявший себе имя Виссарион, и его соратники Вадим Редькин и Владимир Ведерников создали на юге Красноярского края религиозную организацию, насчитывающую свыше 5 тыс. последователей, руководили ею и проповедовали учение «Единая вера». Главными целями основателей учения были управление людьми и извлечение прибыли за счет привлечения денег адептов и их безвозмездного труда. Во время проповедей Виссариона, говорится в деле, «эксплуатировался образ Иисуса Христа», к последователям, включая детей, применялось групповое психологическое насилие.

В сентябре 2020 года верхушку религиозной организации задержали и доставили в Новосибирск. В деле говорится, что 16 последователям учения был причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — средней тяжести. Пока шло следствие, суд по иску красноярской прокуратуры ликвидировал ЦПЗ и исключил ее из ЕГРЮЛ. Никто из фигурантов расследования вину не признал.

Илья Николаев