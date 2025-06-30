Cуд назначил 12 лет лишения свободы основателю религиозной секты Виссариону

В Новосибирске сегодня вынесли приговор руководству религиозной общины «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) по делу о психологическом насилии над адептами. Ее основателю Сергею Торопу (Виссарион) назначили 12 лет заключения, его сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников получили соответственно 11 и 12 лет лишения свободы. сообщила прокуратура Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

В материалах дела указывается, что в начале 1990-х годов Сергей Тороп, взявший себе имя Виссарион, и его соратники Вадим Редькин и Владимир Ведерников создали на юге Красноярского края религиозную организацию, насчитывающую свыше 5 тыс. последователей, руководили ею и проповедовали учение «Единая вера». Главными целями основателей учения были управление людьми и извлечение прибыли за счет привлечения денег адептов и их безвозмездного труда. Во время проповедей Виссариона, говорится в деле, «эксплуатировался образ Иисуса Христа», к последователям, включая детей, применялось групповое психологическое насилие.

В сентябре 2020 года верхушку религиозной организации задержали в Курагинском районе Красноярского края, где находилась община. Задержанных вертолетом доставили в Новосибирск. Местный суд водворил их в СИЗО, где они находятся до сих пор.

В управлении Следственного комитета по Сибирскому федеральному округу им предъявили обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и причинении вреда здоровью различной тяжести (ст. 111 и ст. 112 УК РФ). В деле говорится, что 16 последователям учения был причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — средней тяжести.

Владимиру Ведерникову, директору частной школы «Исток», дополнительно вменили в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие уверено, что на основании липовых документов о размере выплаченной работникам школы зарплаты, он незаконное получил из краевого бюджета субсидию на 5 млн руб.

Все трое фигурантов вину не признали. Пока шло следствие, суд по иску красноярской прокуратуры ликвидировал ЦПЗ и исключил ее из ЕГРЮЛ.

Илья Николаев