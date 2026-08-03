Власти Таиланда заявили об ущербе туризму из-за убийства двух россиян

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу выразили соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину после убийства двух россиян в Паттайе. Об этом сообщил глава МИД страны.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что преступление нанесло урон туристической отрасли страны. «Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов»,— отметил господин Пхуангкеткеу (цитата по ТАСС).

22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат пропали в Паттайе 26 июля. Полиция задержала двоих подозреваемых, они признались в убийстве. По их словам, мужчины хотели украсть у россиян мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Мотоцикл обнаружили закопанным недалеко от кладбища в провинции Чонбури. Тела убитых нашли спустя несколько дней.