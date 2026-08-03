«Ареал» планирует вложить в разработку месторождения лития в Туве 30 млрд рублей

Инвестиции компании «Ареал» в разработку Тастыгского литиевого месторождения в Туве составят 30 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам визита в регион российского премьер-министра Михаила Мишустина.

В ходе визита гендиректор «Ареала» Владислав Свиблов рассказал главе правительства о ходе освоения Ак-Сугского, Тастыгского и Кызыл-Таштыгского месторождений. Проект на Тастыгском предполагает строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) мощностью переработки 2 млн т руды. Предприятие будет производить ежегодно 330 тыс. т концентрата лития. К настоящему времени объем инвестиций составил 7 млрд руб.

«Инвестор планирует также построить в Минусинске (Красноярский край) технологического “брата” Тастыгского ГОКа — завод, обеспечивающий следующую ступень передела сырья. Здесь из добытого в Туве концентрата будут извлекать соли лития, на основе которых можно производить широкую линейку высокотехнологичных продуктов — аккумуляторы, высокотемпературную смазку, пуленепробиваемые стекла, лекарственные препараты и т. д.»,— говорится также в пресс-релизе правительства Республики Тыва.

Как писал «Ъ», в апреле этого года стало известно о том, что владелец группы «Ареал» Владислав Свиблов включен в перечень аффилированных лиц ООО «Эльбрусметалл-литий». Компания является владельцем лицензии на крупнейшее в России литиевое месторождение — Тастыгское — с запасами 596 тыс. т.

Валерий Лавский