Уровень воды в Туре в Тюмени за сутки снизился на 1 см

На сантиметр за сутки в Тюмени снизился уровень воды в реке Тура и составил 895 см — в предыдущие дни на реке наблюдался только прирост, следует из информации бота «Паводок. Инфо». В данный момент он превышает критический уровень на 45 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

При этом уровень воды в реке Пышма в Богандинском вырос на 11 см — до критического уровня в 662 см остается 52 см. На реке Тавда в Нижней Тавде уровень опустился на 1 см, достигнув 945 см, однако до критического уровня остается 5 см. На Туре в Покровском до критической отметки остается 35 см: уровень воды подрос на 11 см за сутки и составил 871 см.

Из-за подъема воды в Тюмени оказался подтоплен 121 жилой дом. Эвакуированы 53 человека, включая девять детей. В пунктах временного размещения находятся 38 человек, остальные остановились у родственников.

Ирина Пичурина