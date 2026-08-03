От ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 человек

18 человек погибли в секторе Газа при ударах Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на местный Минздрав. Для региона это стало самым большим числом жертв в сутки за последние недели.

Самолеты ударили по городам Газа, Дейр-эль-Балаху и Хан-Юнису. По информации Минздрава, повреждены жилые дома и палаточные лагеря переселенцев. В израильской армии заявили, что целями в Дейр-эль-Балахе стали два командира спецподразделения «Хамаса» «Нухба». В остальных районах удары наносились по «военным оперативникам».

Новые удары Израиля последовали за заявлением президента США Дональда Трампа о готовности «Хамаса» к разоружению. В израильском правительстве к этой перспективе отнеслись скептически: министр энергетики Эли Коэн заявил, что никаких договоренностей о прекращении атак достигнуто не было. В ответ представители движения обвинили Иерусалим в попытке сорвать мирный процесс и навязать свои условия.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Хамас” прощается с оружием».