«Хамас» прощается с оружием

Президент США Дональд Трамп объявил в ночь на 31 июля о достижении окончательного соглашения о разоружении радикальных группировок, действующих в секторе Газа. Договоренности предполагают, что «Хамас» и родственные ему исламистские организации сдадут свое легкое и тяжелое вооружение и позволят демонтировать их многокилометровую тоннельную систему. Израиль, как подчеркнул господин Трамп, после завершения демилитаризации должен будет вывести свои войска из прибрежного анклава. Его военных заменят миротворцы из Международных сил стабилизации (МСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Совет мира — специальная структура, сформированная США для урегулирования в Газе,— достиг соглашения с «Хамасом» и другими палестинскими группировками об их разоружении. Об этом объявил в ночь на 31 июля Дональд Трамп. «Это монументальный шаг на пути к прочному миру и безопасности,— подчеркнул он в соцсети Truth Social.— Это соглашение является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского руководства, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира для оказания помощи палестинскому населению. В то же время Израиль добьется заслуженной им безопасности, потому что Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак».

Как пояснил господин Трамп, достигнутое соглашение будет поэтапным. «По мере завершения разоружения израильские войска будут выведены (из сектора Газа.— “Ъ”), а МСС начнут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за безопасность жителей Газы и их соседей,— обратил внимание американский лидер.— Я хочу поблагодарить посредников — Египет, Катар и Турцию — за их важные усилия, и особенно мою выдающуюся команду, чья неустанная работа сделала возможным этот исторический прорыв». Господин Трамп подчеркнул, что резня, подобная той, которая произошла 7 октября 2023 года на юге Израиля, больше никогда не будет допущена.

Выход на соглашение подтвердили и в «Хамасе», пояснив, что группировка пошла на «уступки (США и Израилю.— “Ъ”) ради народа в секторе Газа, чтобы спасти людей от гибели и вынужденного переселения».

«"Хамас" и палестинские формирования впервые согласились принять весь план (по разоружению.— “Ъ”) и способы его реализации»,— подчеркнул в разговоре с изданием The Jerusalem Post неназванный представитель Совета мира.

Соглашение было достигнуто в Каире, где переговорщики «Хамаса» провели больше недели, обсуждая с Советом мира и международными посредниками параметры урегулирования. «Мы начали с обсуждения плана из 20 пунктов (так называемый мирный план Дональда Трампа.— “Ъ”),— заявили источники The Jerusalem Post.— Затем перешли к комплексным переговорам. С первого дня (со стороны "Хамаса".— “Ъ”) мы слышали о полном отсутствии доверия. Поэтому мы построили все на фундаменте нулевого доверия, а также на принципах верификации и обеспечения гарантий». По их словам, Совету мира потребовались месяцы переговоров, чтобы достичь этого прорыва.

Как указано в тексте соглашения, которое было получено телеканалом «Аль-Джазира», свое вооружение радикальные группировки передадут Национальному комитету по управлению Газой — специальному органу, который будет играть роль гражданской администрации. Сначала стрелковое оружие сдадут полицейские силы «Хамаса», а затем боевое крыло радикальной группировки отдаст Комитету все тяжелое вооружение. Сама военная деятельность в Газе попадет под запрет. «Никаких двусмысленностей в этом плане не осталось,— заявили источники The Jerusalem Post в Совете мира.— Исключений для определенных видов оружия или определенных лиц не будет. Одна власть, один закон, одно оружие».

Под ликвидацию, как ожидается, попадет и тоннельная система сектора Газа, которая долгие годы давала бойцам «Хамаса» возможность скрывать свои арсеналы, перемещаться между различными частями сектора незамеченными, ввозить контрабанду через Египет и налаживать кустарное производство ракет и бомб.

Отдельно Национальному комитету по управлению Газой будет поручено сформировать новые полицейские силы, куда, как сообщалось раньше, «Хамас» хотел бы внедрить свою бывшую полицию. А миротворцы из МСС возьмут на себя обязанность обезвредить тяжелое вооружение формирований «Хамас», демонтировать их тоннели, обучить местную полицию и занять те позиции, которые рано или поздно оставит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Власти Израиля отнеслись к перспективе разоружения группировок в секторе Газа скептически. «Но они мало что могут сделать, кроме как наблюдать,— заявил один из источников The Jerusalem Post, имея в виду давление США на еврейское государство.— Для Израиля важно то, что он не будет выводить свои войска до тех пор, пока есть угроза со стороны "Хамаса"». «Хамас», однако, смотрит на ситуацию иначе. Представитель его переговорной команды Гази Хамад заявил «Аль-Джазире», что его соратники не будут выполнять соглашения, если Израиль не начнет выводить свои войска из сектора.

Как ожидается, точный план действий по разоружению палестинцев будет намечен в течение двух ближайших недель. Что касается полного выполнения соглашения о разоружении, то оно, по оценкам Совета мира и международных посредников, может занять от 200 до 300 дней.

Нил Кербелов