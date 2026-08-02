16-летняя теннисистка Кристина Лютова выиграла дебютный турнир WTA

Россиянка Кристина Лютова выиграла теннисный турнир категории WTA 250 в американском Мемфисе. Это первый турнир в карьере спортсменки.

В финале Лютова обыграла чешку Дарью Видьманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 1 минуту. Призовой фонд турнира WTA 250 составляет $283 тыс.

Кристине Лютовой 16 лет. Она стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось победить в финале турнира WTA. В мировом рейтинге она занимает 229-е место.

Подробнее — в материале «Ъ» «Где её шестнадцать лет».