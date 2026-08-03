Где её шестнадцать лет

Триумфатором The Memphis Classiс, завершившегося в США турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 с призовым фондом $283 тыс., стала 16-летняя россиянка Кристина Лютова, которая в финале в трех партиях переиграла представительницу Чехии Дарью Видманову. Новоиспеченная чемпионка, занимавшая неделю назад в мировом рейтинге лишь 229-е место и пробивавшаяся в основную сетку через квалификацию, оказалась самой юной обладательницей титула WTA с 2009 года.

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Фото: Justin Ford / Getty Images Кристина Лютова

Фото: Justin Ford / Getty Images

Успех, которого добилась в Мемфисе Кристина Лютова, с одной стороны, может показаться следствием стечения обстоятельств. Пройдя квалификацию и попав в первом круге на «посеянную» выше всех опытнейшую соотечественницу Екатерину Александрову, которая прошлый год завершила в топ-10 рейтинга WTA, а в этом сезоне выступает неудачно и приезжала в Мемфис за рейтинговыми очками, юная россиянка прошла дальше после того, как в концовке третьей партии маститая соперница потеряла сознание на 34-градусной жаре.

С другой стороны, о каком-то сумасшедшем везении в данном случае речи не идет. Во-первых, уже то то, что Лютова, стоявшая в рейтинге далеко за пределами второй сотни, более трех часов на равных сражалась с такой соперницей, как 19-я ракетка мира Александрова, говорит о многом.

Во-вторых, начиная с 1/8 финала дебютантка состязаний WTA одержала четыре полноценных победы над соперницами, которые на этом уровне выступают гораздо дольше.

Она в трех сетах прошла австралийку Майю Джойнт (76-я-я в мире), обыгравшую месяц назад в первом круге Wimbledon Серену Уильямс, в четвертьфинале справилась с американкой Кэти Макнэлли (73-я), а в полуфинале — с другой представительницей США Эльвиной Калиевой (132-я). Всем эти теннисистки были мотивированы в Мемфисе на сто процентов, поскольку имели шанс заметно улучшить свое положение в рейтинге. Тем не менее, россиянка оказалась сильнее.

Cоперницей Лютовой в финале стала Дарья Видманова (114-я в мире), которая тоже родилась в Москве, только в 2003 году, в возрасте пяти лет переехала с родителями в Чехию и с 2016 года выступает под флагом этой страны. Прежде чем выйти на профессиональный уровень эта рослая теннисистка очень успешно выступала в системе американского студенческого тенниса, представляя университет штата Джорджия. Для Видмановой это тоже был первый финал на турнирах WTA, и начала она его увереннее россиянки, которая заметно нервничала. Однако начиная со второй партии преимущество полностью перешло к Лютовой, которая, как и в предыдущих матчах в Мемфисе, компенсировала сравнительно невысокую скорость подачи терпением и твердостью в розыгрышах на задней линии. Видманова же стала допускать много ошибок и позволила своей оппонентке сравнять счет.

В третьей партии Лютова повела 4:0, взяв с учетом предыдущей партии девять геймов подряд, при счете 5:2 не реализовала три матчбола, но в девятом гейме сделала еще один брейк и победила — 1:6, 6:1, 6:3 ровно за два часа.

Это позволит теннисистке, которая уже несколько лет живет в США и тренируется в академии Виталия Горина, работавшего в свое время с бывшей 20-й ракеткой мира и обладателем Кубка Дэвиса 2006 года в составе сборной России Дмитрием Турсуновым, переместиться в классификации WTA c 229-го места на 154-е.

А еще Лютова стала самой юной обладательницей титула WTA с 2019 года, когда в Линце отличилась 15-летняя американка Коко Гауфф, нынешняя представительница элиты и двукратная победительница турниров Большого шлема. Так что не исключено, что в Мемфисе зажглась новая теннисная звезда.

Евгений Федяков