Слуцкий объявил об отставке с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети WeChat. Сам господин Слуцкий объявил о своем решении на пресс-конференции после матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Сегодня «Шанхай Шэньхуа» играл с «Ляонин Тежэнь» в 21-м туре чемпионата Китая. Команда Леонида Слуцкого проиграла со счетом 3:1. Это было ее третье поражение подряд.

«Я сделал все, что мог, но я думаю, что есть некоторые вещи, которые я не могу изменить, поэтому я думаю, что мне следует уйти. Я надеюсь, что в "Шэньхуа" все будет в порядке»,— сказал господин Слуцкий (цитата по PP Sport).

Леонид Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. В июле команда продлила контракт со специалистом до 2027 года. Под руководством господина Слуцкого клуб дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды занимал в чемпионате второе место.

До этого господин Слуцкий работал главным тренером в элистинском «Уралане», «Москве», самарских «Крыльях Советов», московском ЦСКА, английском «Халл Сити», нидерландском «Витессе» и казанском «Рубине». С 2015 по 2016 год Леонид Слуцкий тренировал сборную России.