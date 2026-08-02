«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел третье поражение подряд на чемпионате Китая

В матче 21-го тура китайской Суперлиги футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого проиграл «Ляонин Тежэнь» на выезде со счетом 1:3.

Хозяева поля открыли счет уже на 9-й минуте — отличился бразилец Жеффиньо. На 32-й минуте японец Такахиро Кунимото реализовал пенальти, увеличив преимущество своей команды до 2:0. «Шанхай Шэньхуа» сумел сократить отставание на 71-й минуте, когда полузащитник Сауло Минейро также реализовал пенальти. Однако на 86-й минуте Жеффиньо оформил дубль и поставил окончательную точку в матче.

Для команды господина Слуцкого это стало уже третьим поражением подряд в чемпионате после поражений от «Шанхай Порт» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» с одинаковым счетом 0:2. В турнирной таблице «Шанхай Шэньхуа» занимает 12-е или 13-е место (по разным источникам) с 19 очками после 20 игр и отстает от зоны вылета на 4 очка.