В конгрессе США назвали сложными переговоры с Украиной по Patriot

США и Украина ведут переговоры по передаче американских технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом в интервью CBS News сказал член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Тернер. Однако конгрессмен назвал этот вопрос сложным.

«С ракетами Patriot, которые являются оборонительными, ситуация очень сложная,— сказал господин Тернер. — Я думаю, что ведутся переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей для доступа к технологиям Patriot, для производства и разработки оборонительных технологий. Это будет очень важно как для союзников, так и для Украины». Майк Тернер призвал президента США Дональда Трампа и Пентагон «действовать как можно быстрее», чтобы помочь Украине.

Дональд Трамп подтверждал, что в Белом доме обсуждают передачу Украине ракет для систем Patriot. Однако США еще не соглашались ни на какие шаги в этом направлении, отмечал американский президент. Он заявил, что с передачей такого оружия надо быть аккуратнее, поскольку его могут направить против США.

Обсуждение возможной передачи ракет для систем Patriot Украине началось после встречи украинского президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре. Тогда американский президент пообещал передать Киеву лицензию на производство такого оружия. Однако, по данным The Atlantic, Белый дом уже отказался от своего предложения.