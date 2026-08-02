Арестован подозреваемый в убийстве россиянки в Сербии

В Сербии арестован гражданин Турции К. Э., подозреваемый в убийстве 28-летней россиянки Людмилы Турковой. Он будет находиться под стражей 30 дней. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС).

По данным следствия, мужчина заманил россиянку в свою квартиру утром 26 июля. Спустя час девушка умерла — подозреваемый задушил ее куском одежды, передает РТС. После этого он поместил ее тело в чемодан, вынес его из квартиры и выбросил в водный канал Визель. Чемодан с телом обнаружила служебная собака во время поисков девушки.

К. Э. свою вину отрицает. Вменяемое ему преступление предусматривает тюремное заключение сроком более 10 лет.

Людмила Туркова приехала в Белград на две недели, чтобы навестить подруг, рассказала ее мать 360.ru. Она перестала выходить на связь вечером 25 июля. Тогда девушка собиралась пойти в клуб. 31 июля ее тело нашли в чемодане на окраине Белграда. По делу задержали несколько человек.