В чемодане на окраине Белграда нашли тело россиянки

В чемодане на окраине Белграда нашли тело молодой россиянки, сообщил Telegraf. По информации издания, чемодан выбросили в канал в районе Падинска-Скела на окраине Белграда.

В чемодане нашли тело 28-летней девушки. Как стало известно Telegraf, погибшая — россиянка Людмила Туркова, пропавшая без вести 25 июля. Тело направили в Институт судебной медицины для установления точной причины смерти. Задержаны несколько человек, среди которых — гражданин Турции.

Пропавшая Людмила Туркова — жительница Санкт-Петербурга. Она приехала в Белград на две недели, чтобы навестить подруг, рассказала ее мать 360.ru. Девушка перестала выходить на связь вечером 25 июля. Тогда она собиралась пойти в клуб. Сегодня стало известно, что поиски россиянки в Сербии остановлены.