Полиция Сербии ищет пропавшую в Белграде россиянку

Россиянка Людмила Туркова пропала в белградском муниципалитете Палилула, ее ищет полиция. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба сербского МВД. Как отметили в посольстве РФ в Сербии, близкие обратились в полицию с заявлением об исчезновении госпожи Турковой 29 июля.

На сообщения отвечать 28-летняя россиянка перестала за несколько дней до этого, сообщает сербский портал Telegraf. Она собиралась вечером 25 июля пойти в клуб — с тех пор она не выходит на связь.

Госпожа Туркова — жительница Санкт-Петербурга, рассказала 360.ru ее мать. Она приехала в Белград на две недели, чтобы навестить подруг.