«Роснефть» сливает базу

ООО «РН-Северо-Запад» (входит в ПАО «НК Роснефть») выставило на продажу свою недостроенную нефтебазу в Кировске Ленинградской области. За имущественный комплекс, включающий подъездные железнодорожные пути, шесть резервуаров для хранения нефтепродуктов, пункт их налива в автоцистерны, лабораторию, административный корпус и прочее компания планирует выручить 1,7 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Также в лот вошел земельный участок площадью 13,2 га. При этом в собственности «РН-Северо-Запад» находится всего 7,7 тыс. кв. м, остальные три надела (12,6 га) арендуемые. Судя по фотографиям и описанию в презентации, большая часть объектов пребывают в удовлетворительном состоянии, а степень их готовности варьируется в пределах 70–95%.

В «РН-Северо-Запад» на момент публикации не назвали «Ъ Северо-Запад» причины продажи актива.

По собственным данным «Роснефти», компания владеет 110 нефтебазами и пунктами отпуска нефтепродуктов при НПЗ в 46 субъектах РФ. В СЗФО самые крупные — «Ручьи» (Петербург) и «Чудово» (Новгородская область). До 2019 года эти базы принадлежали «Петербургской топливной компании» (ПТК), которую связывали с лидером тамбовской преступной группировки Владимиром Барсуковым (Кумариным).

«Роснефть» приобрела ПТК в 2019 году. В контур сделки, помимо вышеупомянутых нефтебаз, вошла 141 АЗС в Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, Республике Карелии, а также 125 бензовозов.

По оценке петербургского Нефтяного клуба, доля ПТК на рынке города в 2019 году составляла около 17%. У «Роснефти» — 10%. Покупка актива позволила госкорпорации увеличить присутствие в СПб до 27% и занять первое место по числу АЗС, обогнав «Лукойл».

Президент союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин считает, что интересанты на покупку кировской нефтебазы найдутся, так как актив может помочь с реализацией нефтепродуктов. Оценить стоимость лота господин Муртазин затруднился, отметив, что рынок предложения довольно ограничен, к тому же необходимо учитывать имеющиеся обременения, наличие лицензий и прочее.

Владимир Колодчук