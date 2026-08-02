Издательства отписываются от ИИ

Искусственный интеллект меняет правила игры в издательском бизнесе. Книги, написанные людьми, становятся премиум-товаром со специальной маркировкой, а использование нейросетей теперь прописывают в контрактах. Как пишет Financial Times, крупные американские и британские издатели все чаще включают в соглашения с авторами пункты об использовании ИИ. Так, Pan Macmillan требует подтверждения, что произведение создано человеком, Bloomsbury запрещает генеративные нейросети, а Microcosm Publishing не разрешает авторам даже проверять орфографию и грамматику в чат-ботах. К чему приведет такой тренд?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Один из кейсов, который подтолкнул индустрию к изменениям, стал скандал с книгой The Future of Truth американского автора и предпринимателя Стивена Розенбаума. В ней приводятся рассуждения о том, как искусственный интеллект искажает представление людей об истине.

После анализа произведения выяснилось, что некоторые тезисы в книге сочинили сами нейросети. Как пишет The New York Times, Розенбаум сначала с удивлением заявил, что не понимает, как туда попали идеи от ИИ. Затем предположил, что сгенерированные цитаты оказались в его тексте случайно и пообещал расследовать инцидент.

Книжная отрасль все чаще сталкивается с ситуациями, когда писатели выдают творчество искусственного интеллекта за свое. На этом фоне маркировка кажется логичным шагом, считает главный редактор «Альпина проза» Татьяна Соловьева:

«Искусство вообще работает с человеком, у которого закрыты базовые потребности и включается потребность следующего уровня, а именно в самовыражении. Но, думаю, тут речь идет прежде всего о литературе определенных жанров, так называемой сетературе, от которой поклонники ждут как раз повторения знакомых формул и сюжетных схем.

Что касается маркировок, список содержательных вещей, ей подлежащих, все время увеличивается. Это и возрастной ценз, и запрещенные вещества, и ненормативная лексика. Поэтому вполне вероятно, что среди многочисленных значков на обложках может появиться и этот».

Все же ИИ-фактчекинг для документалистики это одно, а полноценно написанный нейросетью текст произведения — совсем другое. Разницу признают и участники рынка. Независимое издательство «Чтиво» из Санкт-Петербурга уже год маркирует книги, к созданию которых не приложил свои роботизированные руки искусственный интеллект. Шеф-редактор издательства Сергей Дедович не видит в этом тренде большой проблемы:

«Мы разработали специальный знак "написано человеком". Он находится в открытом доступе, другие его тоже могут использовать. И все наши книги мы маркируем, поскольку не издаем книги, которые написаны ИИ. Я бы не сказал, что на уровне литературы существует какая-то принципиально новая проблема: уже много лет некоторые тексты в огромном количестве пишут получившие ТЗ литературные негры. Сейчас их заменят нейронки. Это всё, что изменится. А качество текста будет настолько же низким.

Все равно придется искать жемчужины, написанные людьми или с помощью нейросеток, но с большой ответственностью и большой работой автора».

Ранее американская Anthropic выплатила группе авторов суммарно $1,5 млрд в рамках мирного соглашения. Писатели негодовали из-за того, что для обучения чат-бота Claude разработчик скачал их произведения с пиратских сайтов. Это лишь одно из множества похожих дел. Впрочем, насколько тесно сами авторы сотрудничают с чат-ботами выяснить невозможно, подчеркнул гендиректор IT-компании «А-Я эксперт», профессор МНИИПУ Роман Душкин:

«Написание плана, мозговой штурм по поводу структуры, арок героев вычислить никак невозможно, тем более фронтирные модели. Там даже невозможно отличить текст, написанный моделью, от того, что создано человеком. Я вот сейчас читаю книги, которые написаны до эпохи ChatGPT и ловлю себя на мысли, что они особо не отличаются от этого всего. То есть плохие тексты писали не модели, а люди, которые не очень хорошо научились это делать.

То, что сейчас издательства борются с этим, говорит лишь об одном: порог входа в писательство стал настолько низким, туда ломанулись буквально все, кто хочет свою реализовать графоманию.

Издательства хотят избавиться от большого количества наплыва низкосортных текстов».

Как заключают игроки рынка, пока что наклейка «сделано человеком» выглядит больше как маркетинговая уловка и повод для более высокой цены на ту или иную книгу. С другой стороны, скорость проникновения нейросетей в нашу жизнь настолько пугающая, что скоро будет трудно разобраться, какое искусство действительно искусственное, а какое — нет.

Анна Кулецкая