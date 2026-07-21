Anthropic подписался на выплаты правообладателям

Американская Anthropic выплатит $1,5 млрд компенсации за нарушение авторских прав. Федеральный суд в Сан-Франциско одобрил мировое соглашение между группой писателей и разработчиком чат-бота Claude. Это крупнейшее возмещение убытков по подобным спорам в США, сообщает Reuters.

Два года назад авторы подали коллективный иск, в котором обвинили Antropic в нарушении авторских прав из-за использования их произведений для обучения ИИ. В 2025-м суд уже пришел к выводу, что само обучение нейросети на таком контенте может подпадать под принцип добросовестного использования и необязательно нарушает авторские права. Главной проблемой в этом деле стало то, что около 7 млн книг Anthropic получила из пиратских библиотек, пояснил партнер юридической фирмы Digital & Analogue Partners Юрий Брисов:

«Судья рассматривал вопрос о том, является ли добросовестным обучение на материалах, полученных незаконно. То есть суд был по поводу доступа к материалам. Сейчас достигнуто мировое соглашение, поэтому ответ на вопрос, является это законным или нет, неизвестен. Стороны решили не продолжать спор. Anthropic вышла с предложением заплатить истцам $1,5 млрд, где-то по $3 тыс. за произведение. Получилась цена лицензии, которую принял и утвердил суд.

При этом решение не станет прецедентом не только для индустрии ИИ, но даже для Америки и штата Калифорния. Речь о вердикте первой судебной инстанции, которая, в принципе, не порождает прецеденты. Но это решение нам говорит о том, что какие-то правовые ориентиры есть. Мы понимаем, что, скорее всего, обучение на законно полученных материалах возможно, но за определенную плату.

Это сигнал, что надо договариваться с авторами, официальными библиотеками, получать лицензии.

Есть, например, другой кейс — The New York Times против OpenAI. Компания-разработчик ИИ заявляет, что подписка на СМИ была куплена официально, библиотеку никто не взламывал, не копировал, а просто нейросети обучались на этом. The New York Times, в свою очередь, настаивала на том, что обучение ИИ и обучение человека — это разные вещи, поэтому в OpenAI должны были платить миллионы долларов. Кстати, по этому делу решения еще нет».

Есть и другие громкие истории, связанные с обучением нейросетей на чужом контенте. Например, в 2023-м группа из 17 писателей обвинила OpenAI в использовании их книг для развития ChatGPT. В том же году несколько иллюстраторов обратились в суд с иском против разработчиков генераторов изображений. А на прошлой неделе крупные издательства обвинили Google в незаконном использовании миллионов книг для создания Gemini.

Ни у судов, ни у разработчиков пока нет ответа на вопрос, как отличается насмотренность человека от визуального опыта нейросети, отметил основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев:

«Практика создается прямо сейчас. Дело в том, что обучение человека и обучение модели немного отличается.

В первом случае это, вероятно, будет происходить на зарегистрированных объектах права, то есть человек должен сначала купить книгу или билет в кинотеатр, оплатить доступ к какому-то контенту. Обучение же модели требует сохранения предварительно этого контента на инфраструктуре создателя. По большому счету, он копию, которая должна находиться внутри контура, создает для себя. Вот здесь дилемма — является ли это насмотренностью, как в случае с человеком, который что-то запомнил, проходя мимо картины, либо это уже использование. На самом деле ответа пока нет.

Я думаю, какой-то баланс в конечно итоге будет найден. Мы знаем примеры, когда в разных юрисдикциях авторы пытались подавать в суд. Где-то получается решить вопрос, где-то — нет. Дело в том, что закрытые модели именно поэтому так и называются, так как даже специалист не сможет понять, что внутри находится. То есть если нет на руках этих выборок, по которым проходило обучение, то очень сложно, практически невозможно стопроцентно доказать, что именно эта модель на этой книге обучалась, а на этой — нет».

По словам юристов Anthropic, компенсацию получили уже 90% авторов и издателей, которые имели на это право. Как добавляет Reuters, некоторые писатели продолжают подавать отдельные иски против компании.

Анна Кулецкая