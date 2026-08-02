Число пострадавших при взрыве возле ресторана в Москве увеличилось до 21

Ранения разной степени тяжести при взрыве возле ресторана на Кудринской площади в Москве получил 21 человек, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Ранее было известно о 15 пострадавших. Еще три человека погибли.

НАК также сообщил, что самодельное взрывное устройство в заведение попыталась пронести неизвестная женщина. Она погибла. Кроме того, погибли охранник, который не впустил женщину в ресторан, и один из гостей заведения.

Взрыв произошел в 19:55 мск на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. По информации «Ъ», целью атаки были гости частного мероприятия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курьер не донесла бомбу до ресторана».