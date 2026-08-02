Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу экстремистского «Миротворца»

Гендиректора Wildberries & Russ Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Авторы ресурса обвиняют предпринимательницу в публичной поддержке боевых действий России на Украине, финансировании и организации логистического обеспечения российских подразделений.

ВС Украины с 18 июля атакуют склады Wildberries. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что объекты использовались в цепочках поставок комплектующих для дронов и навигационного оборудования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эту информацию. Татьяна Ким заявляла, что все представленные на WB товары есть и на других мировых маркетплейсах — например, Amazon и Alibaba.

Сайт «Миротворец» содержит базу персональных данных людей, которые, по мнению его авторов, угрожают национальной безопасности Украины. Интернет-ресурс заблокирован на территории России.