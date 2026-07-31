Все товары, представленные на Wildberries, есть и на других мировых маркетплейсах — например, Amazon и Alibaba. Так глава RWB Татьяна Ким прокомментировала утверждение Украины о том, что площадка торгует товарами военного назначения.

«Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Amazon или Alibaba — и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них»,— заявила госпожа Ким. По ее словам, Киев сам подтвердил, что удары по маркетплейсу направлены на обычных граждан.

«Почему именно наши склады? Wildberries — народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже», — добавила глава компании. Она подчеркнула, что от атак страдают сотни миллионов человек в разных странах.

Впервые Украина ударила по складам Wildberries 18 июля — в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что пораженные объекты якобы использовались в цепочках поставок комплектующих для дронов и навигационного оборудования. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков информацию отверг.