Песков опроверг слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок

Склады Wildberries не используют для поставок товаров для вооруженных сил России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее заявление украинской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Это не так,— сказал представитель Кремля. — Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима».

Дмитрий Песков назвал ситуацию с Wildberries непростой из-за убытков, которые понесла сама компания и ее партнеры-продавцы. «Этим вопросом занимается правительство. Конечно, по деталям лучше обращаться в кабинет министров. Но правительство на связи с компанией»,— уточнил он.

В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ ударили по складам Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. В Котовске погибли семь работников ночной смены, 25 человек пострадали. В Электростали один человек погиб, пострадали 57.

Подробнее — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».