Песков опроверг слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок
Склады Wildberries не используют для поставок товаров для вооруженных сил России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее заявление украинской стороны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Это не так,— сказал представитель Кремля. — Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима».
Дмитрий Песков назвал ситуацию с Wildberries непростой из-за убытков, которые понесла сама компания и ее партнеры-продавцы. «Этим вопросом занимается правительство. Конечно, по деталям лучше обращаться в кабинет министров. Но правительство на связи с компанией»,— уточнил он.
В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ ударили по складам Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. В Котовске погибли семь работников ночной смены, 25 человек пострадали. В Электростали один человек погиб, пострадали 57.
Подробнее — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».