Трех россиян задержали из-за видео с пожаром на складе Wildberries в Волгограде
В Волгограде правоохранительные органы задержали нескольких местных жителей, которые нарушили запрет на публикацию в соцсетях кадров с последствиями атак БПЛА. Силовики опубликовали видеозаписи с извинениями троих молодых людей, чьи съемки пожара на складе Wildberries оказались растиражированы в украинских СМИ и Telegram-каналах.
Один из задержанных заявил, что «снимал видео прилета по складу Wildberries» и «не думал о том, что какая-то ответственность за это будет». Молодой человек подчеркнул, что теперь осознал свою ошибку. Он хочет, чтобы произошедшее с ним стало «примером для других людей, чтобы никто так больше не делал», пишет V1.ru.
Другая задержанная на камеру заявила, что не знала о запрете на съемку. «Сотрудники все мне разъяснили, и я не рекомендую поступать так, как я, другим», — приводит цитату v102.ru.
Еще одна девушка после задержания заявила, что ничего не знала о пожаре на складе. По ее словам, она увидела в небе «огромное дождевое облако» и переслала фото в домовой чат, чтобы уточнить у соседей, что это точно не пожар. В ответ ее заверили в обратном и посоветовали удалить снимок, однако он уже успел распространиться в Сети. «Мне очень стыдно за содеянное, и я настоятельно не рекомендую так делать», — подчеркнула задержанная.
Согласно сообщениям СМИ, в других регионах России также происходили задержания из-за кадров с последствиями атак на склады. В частности, на жителя Петербурга составили протокол по местному закону и предупредили, что если бы на кадры попали средства ПВО, ему бы грозила уголовная ответственность за госизмену.
Задержания за публикацию видео с последствиями атак беспилотников, подобные произошедшим в Волгограде, фиксировались и в других регионах России. Так, в Краснодаре 19-летняя жительница была привлечена к ответственности за размещение в интернете видеозаписи горящих складов Wildberries после атаки БПЛА. Ее действия были квалифицированы как нарушение указа губернатора Краснодарского края о запрете на съемку и публикацию таких материалов. За подобные нарушения гражданам грозит штраф от одной до трех тысяч рублей.
Помимо Wildberries, другие крупные маркетплейсы, такие как Ozon, также сталкивались с крупными пожарами на своих складах. Например, в январе 2024 года произошел значительный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, охвативший площадь 70 тыс. кв. м, а летом 2022 года — на складе Ozon в Подмосковье. Эти инциденты привели к усилению мер пожарной безопасности и привлечению частных пожарных подразделений на склады, а также к обращению в МЧС с просьбой провести внеплановые проверки. В случае пожара на складе DNS во Владивостоке в августе 2026 года основной версией считается отсутствие «стороннего воздействия».
Практика возбуждения уголовных дел по фактам пожаров на складах распространена: такие дела возбуждались после пожаров на складах в Самаре, в городе Обь Новосибирской области, где погиб человек, а также на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли спасатели и сотрудник склада. В некоторых случаях причиной пожаров становилось нарушение требований пожарной безопасности или охраны труда.