Трех россиян задержали из-за видео с пожаром на складе Wildberries в Волгограде

В Волгограде правоохранительные органы задержали нескольких местных жителей, которые нарушили запрет на публикацию в соцсетях кадров с последствиями атак БПЛА. Силовики опубликовали видеозаписи с извинениями троих молодых людей, чьи съемки пожара на складе Wildberries оказались растиражированы в украинских СМИ и Telegram-каналах.

Один из задержанных заявил, что «снимал видео прилета по складу Wildberries» и «не думал о том, что какая-то ответственность за это будет». Молодой человек подчеркнул, что теперь осознал свою ошибку. Он хочет, чтобы произошедшее с ним стало «примером для других людей, чтобы никто так больше не делал», пишет V1.ru.

Другая задержанная на камеру заявила, что не знала о запрете на съемку. «Сотрудники все мне разъяснили, и я не рекомендую поступать так, как я, другим», — приводит цитату v102.ru.

Еще одна девушка после задержания заявила, что ничего не знала о пожаре на складе. По ее словам, она увидела в небе «огромное дождевое облако» и переслала фото в домовой чат, чтобы уточнить у соседей, что это точно не пожар. В ответ ее заверили в обратном и посоветовали удалить снимок, однако он уже успел распространиться в Сети. «Мне очень стыдно за содеянное, и я настоятельно не рекомендую так делать», — подчеркнула задержанная.

Согласно сообщениям СМИ, в других регионах России также происходили задержания из-за кадров с последствиями атак на склады. В частности, на жителя Петербурга составили протокол по местному закону и предупредили, что если бы на кадры попали средства ПВО, ему бы грозила уголовная ответственность за госизмену.