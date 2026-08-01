Мужчину задержали из-за видео с атакой БПЛА на склад Wildberries под Петербургом
Правоохранительные органы задержали мужчину из-за съемки видео об атаке БПЛА на склады Wildberries под Санкт-Петербургом в конце июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, во время атаки дронов мужчина снял видео, а затем опубликовал его в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Там ролик «подхватили популярные проукраинские каналы», добавил источник.
На задержанного 1995 года рождения составили протокол по петербургскому закону 273-70. Собеседник ТАСС отметил, что если бы на видео попали элементы системы ПВО с привязкой к местности, речь могла бы идти об уголовной ответственности по статье о госизмене.
Логистические комплексы Wildberries в Ленинградской области и Санкт-Петербурге подверглись массированной атаке 24 июля. После попадания БПЛА в складской комплекс в промзоне «Уткина Заводь» в Новосаратовке начался пожар, который полностью ликвидировали только вечером 27 июля. По данным губернатора Ленобласти, в результате происшествия пострадали три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
После атак Wildberries начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем.
Подробнее — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».
В июле 2026 года несколько логистических объектов Wildberries в России подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов. Среди них склады в подмосковных Электростали и Коледино, тамбовском Котовске, Краснодаре, Невинномысске и удмуртском Сарапуле. Самые значительные инциденты произошли 18 июля, когда были атакованы склады в Электростали и Котовске, что привело к гибели людей и многочисленным пострадавшим. После этих событий Wildberries запустила горячую линию для родственников сотрудников и объявила о мерах поддержки для продавцов, чьи товары пострадали.
По данным "Ъ", всего атакам подверглись пять логистических объектов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, что составляет 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Стоимость пострадавшей недвижимости оценивается в 60 млрд рублей, а на восстановление того же объема складов без учета оборудования может потребоваться 35,5 млрд рублей. В конце июля 2026 года Wildberries лишилась около 8% логистических мощностей из-за атак БПЛА.
Власти также реагировали на атаки: СКР возбудил уголовные дела о теракте по фактам атак на склады. Представитель президента России Дмитрий Песков опроверг заявления украинской стороны об использовании складов Wildberries для поставок военных товаров, назвав удары по гражданским целям проявлением террористической сущности. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась к властям с просьбой предоставить отсрочку от уплаты налогов продавцам, чьи товары пострадали. В Wildberries заявляли, что стандартные страховые полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов.