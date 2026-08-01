Мужчину задержали из-за видео с атакой БПЛА на склад Wildberries под Петербургом

Правоохранительные органы задержали мужчину из-за съемки видео об атаке БПЛА на склады Wildberries под Санкт-Петербургом в конце июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, во время атаки дронов мужчина снял видео, а затем опубликовал его в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Там ролик «подхватили популярные проукраинские каналы», добавил источник.

На задержанного 1995 года рождения составили протокол по петербургскому закону 273-70. Собеседник ТАСС отметил, что если бы на видео попали элементы системы ПВО с привязкой к местности, речь могла бы идти об уголовной ответственности по статье о госизмене.

Логистические комплексы Wildberries в Ленинградской области и Санкт-Петербурге подверглись массированной атаке 24 июля. После попадания БПЛА в складской комплекс в промзоне «Уткина Заводь» в Новосаратовке начался пожар, который полностью ликвидировали только вечером 27 июля. По данным губернатора Ленобласти, в результате происшествия пострадали три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

После атак Wildberries начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем.

Подробнее — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».