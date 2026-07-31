Разбор полетов и завалов

В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате которой погибла женщина и еще 8 местных жителей получили ранения. Повреждена гражданская и логистическая инфраструктура, ущерб нанесен складским помещениям маркетплейса Wildberries — работа комплекса приостановлена. В городе продолжается разбор завалов, ликвидация очагов возгорания и оценка масштаба разрушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время атаки на Волгоград в регионе ненадолго объявляли ракетную опасность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Во время атаки на Волгоград в регионе ненадолго объявляли ракетную опасность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

30 июля 2026 года в 22:07 в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность, а в 02:26 31 июля — ракетная, которую спустя несколько минут отменили. Как пишут в пабликах местные жители, громкие хлопки были слышны около трех часов утра. С рассветом горожане начали сообщать о густых столбах дыма, поднимающихся над городом.

Эвакуация жителей поврежденных домов проводилась организованно. Для пострадавших жильцов на базе школы № 1 был оперативно развернут пункт временного размещения (ПВР), где были обеспечены спальные места и горячее питание. Сотрудники муниципалитета и управляющих компаний провели поквартирное обследование зданий для оценки ущерба.

Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил факт попадания БПЛА в жилые и промышленные зоны. «Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе»,— сообщил он в своем официальном канале в Max, уточнив, что возгорания также произошли на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города и на складах в Дзержинском районе.

Позднее глава региона подтвердил гибель женщины, чье тело обнаружили при разборе завалов жилого дома по улице Бульварной в Красноармейском районе. «Госпитализированы восемь пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии»,— рассказал глава региона. О выезде губернатора Андрея Бочарова на место не сообщалось.

В районах повреждения жилых домов после окончания работы саперов дворники до утра убирали осколки. Затем сотрудники муниципалитета начали поквартирное обследование поврежденных зданий для замеров и последующего восстановления остекления, параллельно решая вопросы материальной помощи собственникам.

Для эвакуированных жильцов на базе школы № 1 был оперативно развернут пункт временного размещения с горячим питанием и спальными местами.

Атаке подвергся и склад Wildberries в Дзержинском районе, где также возникло возгорание. Как уверяет пресс-служба маркетплейса, была проведена своевременная эвакуация сотрудников склада, пострадавших среди них нет. При этом прием поставок и отгрузка заказов на складе временно приостановлены. Пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области не комментирует, продолжается ли ликвидация возгорания и какие силы в ней задействованы.

В связи с возгораниями на промышленном и складском объектах управление Роспотребнадзора по Волгоградской области организовало мониторинг качества атмосферного воздуха и радиологических показателей вблизи жилой застройки и порекомендовало держать окна закрытыми.

Утром специалисты выявили превышения по взвешенным веществам в 1,5- 2 раза, «в 14:30 превышения не выявлены»,— сообщили в ведомстве.

По факту атаки на Волгоград СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По данным Министерства обороны РФ, за ночь дежурные силы ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник самолетного типа над территориями нескольких регионов России, включая Волгоградскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Никита Маркелов