Пострадавшим от наводнения в Тюмени выплатят компенсацию в 15 тыс. руб.

Жители Тюменской области, чьи дома пострадали от паводка, смогут получить единовременную материальную помощь в размере 15,675 тыс. руб., сообщил глава региона Александр Моор. По его данным, на сегодняшний день заявления подали уже 401 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В результате паводка в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах подтоплены 84 частных жилых дома. Эвакуированы 53 человека, включая девять детей. В пунктах временного размещения находятся 39 человек, еще 14 остановились у родственников.

Уровень воды в реке Туре, по данным на 1 августа, составляет 895 см — за сутки прибавилось 3 см. В Росгидромете прогнозируют, что подъем продолжится до 3 августа, после чего начнется спад.

В Тюмени и Тюменском районе введен режим ЧС из-за паводка. В городе возникли проблемы с чистой водопроводной водой из-за паводков, поэтому сейчас действуют пункты раздачи чистой воды.

Анна Капустина