Посольства США на Ближнем Востоке призвали сограждан подготовиться к эвакуации
Посольства США в Израиле и некоторых других странах Ближнего Востока призвали сограждан быть готовыми к отъезду из региона из-за «потенциальной непредвиденной эскалации» конфликта с Ираном. Об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на сообщения диппредставительств.
«Иранский режим непредсказуем, о чем свидетельствуют его недавние решения атаковать районы региона без предупреждения, а также распространять зону атак на районы, которые ранее не подвергались нападениям (например, Египет)»,— отмечается в сообщении посольств.
Американцам, которые планируют проезжать транзитом через Ближний Восток или собираются посетить регион, порекомендовали пересмотреть свои планы. Посольства остаются открытыми «для обычных американских граждан и для получения визовых услуг», отмечается в сообщениях.
По данным The Wall Street Journal, американский президент Дональд Трамп уже отдал приказ о нанесении новых ударов по Ирану в ближайшие дни. Источники CBS News рассказали, что США и Израиль планируют ударить по иранским объектам энергетики. Один из собеседников отметил, что бомбардировка может стать «одной из самых жестких на сегодняшний день». На этот случай Иран уже подготовил ответные меры, писало Tasnim.
Призывы к эвакуации граждан США с Ближнего Востока и предупреждения об эскалации конфликта с Ираном не являются беспрецедентными. В последние годы Вашингтон неоднократно предпринимал подобные шаги на фоне роста напряженности в регионе. Например, частичная эвакуация посольства США в Ираке была проведена из-за возросших рисков безопасности. Госдепартамент также предписывал дипломатам покинуть Бахрейн, Иорданию и Ирак после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года, когда Иран нанес ответные удары по Израилю и американским базам.
Ситуация обострялась и ранее: в феврале 2026 года США эвакуировали неосновных сотрудников посольства в Бейруте из-за угрозы конфликта с Ираном. Тогда же, в январе 2026 года, посольство США призывало американцев немедленно покинуть Иран в связи с протестами и возможными перебоями в работе интернета. Великобритания также временно закрыла своё посольство в Иране и эвакуировала персонал.
Эскалация на Ближнем Востоке рассматривается как угроза национальной безопасности США. В 2023 году администрация Джо Байдена готовилась к возможной эвакуации сотен тысяч американских граждан, если конфликт в секторе Газа не удастся сдержать. Тогда же Госдепартамент США оценивал, что в Израиле находилось около 600 тысяч граждан США, а в Ливане — 86 тысяч. Белый дом также разрабатывал план массовой эвакуации граждан на случай дальнейшей эскалации. На фоне этих событий США усиливали свое военное присутствие в регионе.