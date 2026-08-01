Посольства США на Ближнем Востоке призвали сограждан подготовиться к эвакуации

Посольства США в Израиле и некоторых других странах Ближнего Востока призвали сограждан быть готовыми к отъезду из региона из-за «потенциальной непредвиденной эскалации» конфликта с Ираном. Об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на сообщения диппредставительств.

«Иранский режим непредсказуем, о чем свидетельствуют его недавние решения атаковать районы региона без предупреждения, а также распространять зону атак на районы, которые ранее не подвергались нападениям (например, Египет)»,— отмечается в сообщении посольств.

Американцам, которые планируют проезжать транзитом через Ближний Восток или собираются посетить регион, порекомендовали пересмотреть свои планы. Посольства остаются открытыми «для обычных американских граждан и для получения визовых услуг», отмечается в сообщениях.

По данным The Wall Street Journal, американский президент Дональд Трамп уже отдал приказ о нанесении новых ударов по Ирану в ближайшие дни. Источники CBS News рассказали, что США и Израиль планируют ударить по иранским объектам энергетики. Один из собеседников отметил, что бомбардировка может стать «одной из самых жестких на сегодняшний день». На этот случай Иран уже подготовил ответные меры, писало Tasnim.