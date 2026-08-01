Тегеран подготовил ответ на возможные удары США и Израиля
Иран подготовил всеобъемлющий план реагирования на случай, если США и Израиль решат нанести удары по энергетической инфраструктуре страны, пишет Tasnim со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Сообщения о возможном возобновлении ударов собеседник агентства назвал безумием. Он добавил, что ответ Ирана включает в себя удары по важнейшей энергетической инфраструктуре Израиля и США в регионе.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что США и Израиль в ближайшие дни планируют нанести удары по объектам энергетики Ирана. Один из собеседников сказал, что бомбардировка может стать «одной из самых жестких на сегодняшний день». The Wall Street Journal позднее написала, что президент США уже отдал приказ нанести новые удары по Ирану в выходные.
Эскалация между Ираном, США и Израилем происходит на фоне тупика в переговорах по иранской ядерной программе. Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и не допускает инспекторов МАГАТЭ на свои объекты, хотя сам, по некоторым оценкам, обладает ядерным оружием. Иран, в свою очередь, значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана после выхода США из ядерной сделки.
Ранее Тегеран уже наносил удары по Израилю в ответ на атаки по иранским ядерным объектам, включая АЭС в Бушере и ядерный центр в Натанзе. Иран также атаковал американские базы и инфраструктуру в странах Персидского залива, таких как Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Иордания, в ответ на совместные военные операции США и Израиля. При этом США просили Израиль не наносить удары по нефтяным объектам Ирана, опасаясь роста цен на нефть и сплочения иранского общества вокруг правящего режима.
Власти Ирана утверждают, что обладают планом ответной атаки, который включает немедленный контрудар с применением баллистических ракет. Тегеран предупреждал страны Персидского залива, что ответные меры будут приняты, если они предоставят Израилю воздушное пространство или территорию для атаки на Иран. США и Израиль, в свою очередь, наращивают силы в регионе, перебрасывая дополнительные истребители и разрабатывая обширную базу целей в Иране.