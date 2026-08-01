Тегеран подготовил ответ на возможные удары США и Израиля

Иран подготовил всеобъемлющий план реагирования на случай, если США и Израиль решат нанести удары по энергетической инфраструктуре страны, пишет Tasnim со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Сообщения о возможном возобновлении ударов собеседник агентства назвал безумием. Он добавил, что ответ Ирана включает в себя удары по важнейшей энергетической инфраструктуре Израиля и США в регионе.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что США и Израиль в ближайшие дни планируют нанести удары по объектам энергетики Ирана. Один из собеседников сказал, что бомбардировка может стать «одной из самых жестких на сегодняшний день». The Wall Street Journal позднее написала, что президент США уже отдал приказ нанести новые удары по Ирану в выходные.