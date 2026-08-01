CBS: США и Израиль планируют нанести удары по Ирану в ближайшие дни
США и Израиль в ближайшие дни планируют нанести удары по иранским объектам энергетики, пишет CBS News со ссылкой на источники. По словам собеседника телеканала, бомбардировка энергетической инфраструктуры станет «одной из самых жестких на сегодняшний день».
Как добавили источники CBS News, Израиль координирует свои действия с США. Окончательное решение о нанесении ударов предстоит принять президенту США Дональду Трампу. Власти двух стран обсуждали, что атака должна завершиться до понедельника, когда откроются финансовые рынки. Собеседники указали на беспокойство о том, что бомбардировки могут повлиять на экономики США и других стран.
Израиль не наносил ударов по Ирану с апреля, когда участники конфликта достигли соглашения о перемирии. 17 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был стать основой дальнейших переговоров. В середине июля американские войска возобновили удары по Ирану.
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За последние несколько месяцев Израиль и Иран неоднократно обменивались ударами. Так, в апреле Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана в Араке и Натанзе, а также по другим военным целям. В ответ Иран атаковал штаб киберкомандования Израиля и разведывательный центр. В мае Израиль нанес авиаудары по Исфахану, где также расположены ядерные объекты, после чего Иран угрожал более разрушительными ответными действиями. США в целом поддерживают действия Израиля, но президент Дональд Трамп ранее высказывался за возобновление переговоров с Тегераном по ядерной программе, хотя и был готов применить силу. Американские и израильские источники сообщают, что в результате прошлых ударов оборудование по производству баллистических ракет Ирана было выведено из строя на длительный срок.