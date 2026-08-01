CBS: США и Израиль планируют нанести удары по Ирану в ближайшие дни

США и Израиль в ближайшие дни планируют нанести удары по иранским объектам энергетики, пишет CBS News со ссылкой на источники. По словам собеседника телеканала, бомбардировка энергетической инфраструктуры станет «одной из самых жестких на сегодняшний день».

Как добавили источники CBS News, Израиль координирует свои действия с США. Окончательное решение о нанесении ударов предстоит принять президенту США Дональду Трампу. Власти двух стран обсуждали, что атака должна завершиться до понедельника, когда откроются финансовые рынки. Собеседники указали на беспокойство о том, что бомбардировки могут повлиять на экономики США и других стран.

Израиль не наносил ударов по Ирану с апреля, когда участники конфликта достигли соглашения о перемирии. 17 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был стать основой дальнейших переговоров. В середине июля американские войска возобновили удары по Ирану.

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