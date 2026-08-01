В зону подтопления в Тюменской области попали 29 населенных пунктов

Из-за паводка на реках Тура и Пышма в Тюменской области в зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов, сообщил глава региона Александр Моор. Подтоплено 84 частных жилых дома в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах.

Было эвакуировано 53 человека, в том числе девять детей. В трех пунктах временного размещения находятся 39 человек. Господин Моор уточнил, что подъем уровня продолжится еще два-три дня, поэтому «важно сдержать воду». Губернатор сегодня проинспектировал, как ведутся работы в селах Червишево, Богандинском и деревне Головина.

«И если на Туре подъем воды практически остановился, то Пышма по-прежнему прибывает — около 20 см в сутки»,— рассказал он в «Максе».

С 14 июля в Тюмени действовал режим повышенной готовности. 28 июля по всей Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Жители также жалуются на запах водопроводной воды и на скопление мертвой рыбы. Власти предупреждают, что пик паводка придется на конец июля — начало августа.

Подробности — в материале «Ъ-Урал» «Вода наступает».