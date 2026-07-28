В Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен из-за паводка в Тюменской области. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор.
Режим ЧС распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ, уточнил господин Моор в видеообращении в «Максе». По словам губернатора, ситуация с паводком остается напряженной.
«Уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 см»,— рассказал Александр Моор. Критическая отметка опасного явления для Тюмени — 850 см.
В середине июля правительство Тюменской области исключало риск паводка из-за осадков. С 14 июля в Тюмени действовал режим повышенной готовности. На прошлой неделе в городе под угрозой затопления оказалось более 140 домов. С началом паводка местные жители также начали жаловаться на резкое ухудшение качества воды, СКР возбудил уголовное дело.
Подробности — в материале «Ъ-Урал» «Потоп, вонь и коричневая вода в Тюмени».
Введение режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области из-за паводка стало частью более широкой тенденции, наблюдаемой в России. Губернатор Александр Моор ранее, в апреле 2024 года, уже вводил режим ЧС в связи с неблагоприятным прогнозом, при этом годом ранее (в марте 2025 года) объявлялся и режим повышенной готовности к паводку, что говорит о систематическом характере угрозы. Максимальные уровни воды в Тюменской области в 2024 году фиксировались в конце апреля, а в нынешнем году ряд населённых пунктов ещё готовится к паводкам, ожидая их к середине апреля. Причем глава региона доложил президенту России Владимиру Путину, что к этим ЧС, связанным с паводком, велась подготовка заранее.
Эта ситуация вписывается в контекст периодических паводков в разных регионах России. Так, в марте 2025 года режим повышенной готовности из-за паводка был введён в Каргапольском округе Курганской области, а также в Алтайском крае. В то же время в 2024 году в Оренбургской области был введен режим повышенной готовности, а затем и ЧС из-за прорыва дамбы в Орске. Отмечается, что паводки могут способствовать попаданию инфекции в водопровод, и местные власти усиливают контроль качества воды в этот период. В целом, за апрель 2024 года паводки затронули 34 региона России, демонстрируя масштабы проблемы.