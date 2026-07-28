В Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен из-за паводка в Тюменской области. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор.

Режим ЧС распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ, уточнил господин Моор в видеообращении в «Максе». По словам губернатора, ситуация с паводком остается напряженной.

«Уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 см»,— рассказал Александр Моор. Критическая отметка опасного явления для Тюмени — 850 см.

В середине июля правительство Тюменской области исключало риск паводка из-за осадков. С 14 июля в Тюмени действовал режим повышенной готовности. На прошлой неделе в городе под угрозой затопления оказалось более 140 домов. С началом паводка местные жители также начали жаловаться на резкое ухудшение качества воды, СКР возбудил уголовное дело.

Подробности — в материале «Ъ-Урал» «Потоп, вонь и коричневая вода в Тюмени».