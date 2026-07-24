Володоманова и Тенсина из ЛДПР зарегистрировали на выборах в Госдуму от Удмуртии

Избирком Удмуртии зарегистрировал в качестве кандидатов на выборах в Госдуму двух представителей партии ЛДПР — директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск» Максима Тенсина и депутата Госсовета республики Владимира Володоманова. Об этом сообщает пресс-служба комиссии. Они проходят по Удмуртскому и Ижевскому одномандатным округам соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что господин Володоманов задекларировал доход за 2025 год в размере 7,4 млн руб. Данных по господину Тенсину в распоряжении нет. Отметим, что Владимир Володоманов также включен в региональную группу ЛДПР по Удмуртии, Коми и Кировской области (вторая строчка). В списке также находится другой либерал-демократ, депутат парламента региона Артемий Лошаков (пятая строчка).

Всего в Удмуртии подали документы для регистрации по одномандатным округам 15 кандидатов из 10 партий. Выборы в Госдуму состоятся 18-20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе: 225 по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам.

Напомним, о своих доходах также отчитались представители «Единой России», КПРФ и «Новых людей». В частности, глава Удмуртии Александр Бречалов заработал 8,77 млн руб. За пять лет его доходы выросли почти вдвое.

Подробнее о благосостоянии кандидатов на выборы в Госдуму от Удмуртии — в материале «Пред мандатом отчитаться».