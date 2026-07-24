Гвоздака и Балахонцева из КПРФ зарегистрировали на выборах в Госдуму от Удмуртии

Первого секретаря удмуртского рескома КПРФ Ивана Гвоздака и депутата Госсовета Удмуртии Юрия Балахонцева зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Госдуму, сообщили в избиркоме республики. Они проходят по Удмуртскому и Ижевскому одномандатным округам соответственно. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что товарищ Гвоздак задекларировал доход за 2025 год в размере 479,2 тыс. руб. Юрий Балахонцев отчитался о 804,5 тыс. руб. Кандидаты также входят в региональную группу КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю: первый секретарь на второй строчке, депутат Госсовета — на пятой. Возглавляет список руководитель экспертного совета при ЦК КПРФ и видеоблогер Николай Бондаренко. Его годовой доход составил 2,49 млн руб.

Всего в Удмуртии подали документы для регистрации по одномандатным округам 15 кандидатов из 10 партий. Выборы в Госдуму состоятся 18-20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе: 225 по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам.

Напомним, ранее избирком Удмуртии зарегистрировал кандидатов-одномандатников от ЛДПР — директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск» Максима Тенсина и депутата Госсовета республики Владимира Володоманова.

Подробнее о благосостоянии кандидатов на выборы в Госдуму от Удмуртии — в материале «Пред мандатом отчитаться».