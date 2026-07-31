Спасатели нашли тела четырех альпинистов после схода лавины в Пакистане

Спасатели обнаружили тела четырех человек после схода лавины на горе Броуд-Пик (8047 м) в Пакистане. Об этом сообщил глава Пакистанского альпинистского клуба Ирфан Аршад Хан в Instagram (принадлежит Meta, объявленной в РФ экстремистской и запрещенной). Всего без вести пропали 10 альпинистов.

Среди погибших — альпинисты Надхира Аль Харти из Омана и Пур Бахадур Гурунг (прозвище «Юкта») из Непала, уточнили в клубе. Тело госпожи Аль Харти уже доставили в пакистанский город Скарду. Сейчас происходит транспортировка тела господина Гурунга. Личности остальных альпинистов объявят после подтверждения, отметил Ирфан Аршад Хан. Поисково-спасательная операция продолжается.

Группа из 10 альпинистов двигалась из второго лагеря в третий для подготовки к восхождению на вершину, когда произошел сход лавины. В состав группы входил известный непальский высотник Нирмал Пурджа, а также американка российского происхождения, китайский и оманский альпинисты, два пакистанских гида и четыре шерпа.