Блогер Лерчек обжалует свой условный приговор

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, намерена обжаловать приговор, по которому ее приговорили к пяти годам условно. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Константин Третьяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Она написала расписку в суд и указала, что будет обжаловать этот приговор. Адвокаты сказали, что еще обсудят этот момент с ней, но пока намерение у Чекалиной подать апелляцию есть»,— уточнил адвокат.

Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и делового партнера пары Романа Вишняка возбудили в 2024 году. По версии следствия, фигуранты в 2021–2022 годах вывели из России в ОАЭ по подложным документам 251,6 млн руб., полученные от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». При этом супруги не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции, а операции по переводу за границу средств провели как покупку неких информационных продуктов.

Подробности — в материале «Ъ» «Лерчек приговорили к свободе».