Число жертв землетрясения в Японии достигло 36

В результате землетрясения в Японии повреждено 1,5 тыс. домов. Число погибших достигло 36 человек, сообщает телеканал NHK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hiro Komae / AP Фото: Hiro Komae / AP

По данным местных властей, в эвакуационных центрах размещено 9,5 тыс. жителей. После землетрясения произошел взрыв в торговом центре в городе Касима. Из-под завалов извлекли 12 человек, из них семеро погибли. В городе Яцусиро 11 человек оказались заблокированы под завалами на заводе компании Nippon Paper Industries после обрушения дымовой трубы. Выжили двое.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло утром 28 июля. Позже зафиксировали несколько подземных толчков магнитудой 6 и меньше. Была объявлена угроза цунами высотой 1 м. Около 50 тыс. жилых домов остались без электроснабжения, но к выходным его полностью восстановили. У более 70 тыс. домохозяйств наблюдаются перебои с подачей воды.