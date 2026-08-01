Фрегат ВМС Италии сопроводил торговое судно в Красном море для защиты от хуситов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Участившиеся атаки йеменских хуситов на торговые суда в Красном море с ноября 2023 года привели к тому, что ряд крупнейших мировых судоходных компаний, включая Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, временно приостановили движение своих судов через этот регион, перенаправляя их в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Это увеличивает сроки доставки и стоимость перевозок.

В ответ на эти угрозы были запущены международные военные миссии для защиты судоходства. В декабре 2023 года США инициировали операцию «Хранитель процветания», к которой присоединились десять стран. В феврале 2024 года Европейский союз запустил собственную военно-морскую операцию «Aspides» («Щиты»), направленную на охрану морского судоходства. Итальянский фрегат Bergamini участвует в этой миссии.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, заявляют, что их атаки направлены против судов, связанных с Израилем, в знак поддержки Палестины в конфликте с Израилем. Однако нападениям подвергаются и суда, не имеющие очевидных связей с Израилем. Действия хуситов не только наносят экономический ущерб, но и создают угрозу экологической катастрофы в Красном море.

Нападения хуситов привели к значительному сокращению объема перевозок через Красное море и Суэцкий канал, что вызвало обеспокоенность среди мирового сообщества и привело к попыткам урегулирования ситуации дипломатическим путем, в том числе с привлечением Китая для воздействия на Иран.