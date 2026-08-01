Chevron вместе с властями США и Казахстана обсуждают гарантии работы КТК
Американская энергетическая компания Chevron, правительства Казахстана и США обсуждают гарантии бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил глава энергокомпании Майк Вирт.
По словам господина Вирта, все участники КТК стремятся сохранить работу проекта, а его длительная остановка маловероятна. Он указал, что закрытие трубопровода на долгий период грозит проблемами для всех грузоотправителей в этом регионе и многих проектов в Казахстане.
Глава Chevron добавил, что компания теоретически может перенаправить часть продукции через Каспий или поставить ее по железной дороге. «Но КТК является основным маршрутом этой продукции на рынок. Мы — крупнейший грузоотправитель, но не единственный»,— продолжил он.
Chevron входит в число акционеров КТК. Помимо американской компании среди акционеров числятся Россия и Казахстан, а также структуры ЛУКОЙЛа, ExxonMobil, «Роснефти» и Shell. 30 июля КТК остановил погрузку нефти после ударов БПЛА по танкерам в Новороссийске.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — международная нефтепроводная система, соединяющая месторождения нефти в Казахстане с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Казахстан является одним из ключевых участников КТК, через который проходит более 80% экспорта его нефти. Крупнейшими акционерами консорциума являются Россия (31%), Казахстан (20,75%), а также американские компании Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), помимо других международных компаний, таких как ЛУКОЙЛ, Exxon и Shell.
В прошлом, атаки беспилотников и морских катеров на объекты КТК, включая нефтеперекачивающие станции и выносные причальные устройства (ВПУ) в Новороссийске, приводили к временным остановкам или снижению объемов прокачки нефти. Такие инциденты наносили ущерб инфраструктуре и вызывали обеспокоенность Казахстана, который расценивает их как угрозу глобальной энергетической безопасности и действия, наносящие ущерб его двусторонним отношениям со странами-инициаторами атак. В ответ на атаки Минэнерго Казахстана заявляло о необходимости сохранения объемов добычи нефти и запускало планы по перенаправлению экспорта на альтернативные маршруты.
Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что КТК является объектом международного значения, и атаки на него недопустимы. Власти Казахстана также ранее прорабатывали альтернативные маршруты экспорта нефти в обход России, включая транскаспийский маршрут, что подчеркивает их стремление к стабильности поставок. Однако эксперты отмечали, что у Казахстана пока нет реалистичных альтернатив КТК, а прокладка нового нефтепровода через Каспий требует согласия всех прикаспийских государств.