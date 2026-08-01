Проезд по ул. Куйбышева в Екатеринбурге открыли раньше срока

Движение автомобилей, трамваев и пешеходов по мосту на улице Куйбышева на участке от 8 Марта до Горького запущено на две недели раньше запланированного срока. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Подготовили подарок для жителей и гостей Екатеринбурга в честь 303-летия нашего любимого города. С опережением срока на две недели открыто движение автомобилей, трамваев и пешеходов по мосту на улице Куйбышева от 8 Марта до Горького», — написал мэр.

Проезд по ул. Куйбышева от ул. 8 Марта до ул. Горького закрыт c 15 мая. Там ведут строительство пешеходного тоннеля длиной 45 м. Изначально планировалось, что ограничения сохранят до 15 августа.

Строительные работы на объекте продолжаются: специалистам предстоит выполнить отделку тоннеля, монтаж освещения и слаботочных сетей. Полное завершение всех работ и ввод тоннеля в эксплуатацию намечены на ноябрь текущего года.

Анна Капустина