Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе
Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана и защитил титул чемпиона Professional Fighters League (PFL) в легкой весовой категории. Поединок прошел в Нью-Йорке. Российский спортсмен выиграл техническим нокаутом в первом раунде.
Усман Нурмагомедов
Фото: Waleed Zein / Anadolu / AFP
Нурмагомедов во второй раз защитил пояс PFL. Он завоевал его в октябре 2025 года в бою с ирландцем Полом Хьюзом. В феврале 2026-го россиянин одолел британца Альфи Дэвиса.
28-летний Нурмагомедов — троюродный брат бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. На счету Усмана Нурмагомедова 22 победы и ни одного поражения. Для 31-летнего Колгана это было первое поражение после 15 побед подряд.