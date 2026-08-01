Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана и защитил титул чемпиона Professional Fighters League (PFL) в легкой весовой категории. Поединок прошел в Нью-Йорке. Российский спортсмен выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усман Нурмагомедов

Фото: Waleed Zein / Anadolu / AFP Усман Нурмагомедов

Фото: Waleed Zein / Anadolu / AFP

Нурмагомедов во второй раз защитил пояс PFL. Он завоевал его в октябре 2025 года в бою с ирландцем Полом Хьюзом. В феврале 2026-го россиянин одолел британца Альфи Дэвиса.

28-летний Нурмагомедов — троюродный брат бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. На счету Усмана Нурмагомедова 22 победы и ни одного поражения. Для 31-летнего Колгана это было первое поражение после 15 побед подряд.