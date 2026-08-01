Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам очень выгодной для США
Президент США Дональд Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам как очень выгодную. По его словам, Соединенные Штаты могут «забрать практически все».
«Украина обладает очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать оттуда практически все, что захотим»,— сказал Дональд Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).
США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам в апреле 2025 года. Соглашение подразумевает создание двустороннего инвестиционного фонда. Киев будет вносить в него 50% от новой ренты и лицензии на добычу полезных ископаемых. Права на управление фондом поделены поровну. В январе 2026 года Дональд Трамп назвал сделку условием участия Соединенных Штатов в процессе урегулирования российско-украинского конфликта.
Интерес США к редкоземельным металлам Украины возник в начале 2025 года. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США предоставляли Украине значительную финансовую помощь и настаивал на получении украинских полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы, в качестве компенсации. Он утверждал, что Европа, в отличие от США, предоставляет деньги Украине под гарантии. В марте 2025 года он даже говорил, что Украина может не выжить с военной помощью США, и без неё, и ожидается, что Зеленский вернется в Вашингтон для подписания сделки по редкоземельным металлам.
Первоначальные попытки заключить сделку в феврале 2025 года срывались после публичных разногласий между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Украина отказывалась подписывать соглашение без гарантий безопасности, тогда как американская сторона настаивала на доступе к ресурсам в обмен на помощь. Некоторые западные СМИ также отмечали, что условия сделки, предлагаемые США, могли быть очень невыгодными для Украины, предусматривая передачу значительной доли доходов от разработки природных ресурсов.
При этом ряд экспертов, например, Хавьер Блас из Bloomberg, высказывали сомнения в значительном запасе редкоземельных элементов в Украине, утверждая, что эти данные преувеличены. Они указывали, что на мировом рынке редкоземельных металлов доминирует Китай, а запасы Украины, по данным Геологической службы США, не являются значительными. Тем не менее, Дональд Трамп продолжал настаивать на выгоде сделки, которую он рассматривал как важный элемент экономического партнерства и способ компенсировать затраты на поддержку Украины.