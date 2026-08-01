Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам очень выгодной для США

Президент США Дональд Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам как очень выгодную. По его словам, Соединенные Штаты могут «забрать практически все».

«Украина обладает очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать оттуда практически все, что захотим»,— сказал Дональд Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам в апреле 2025 года. Соглашение подразумевает создание двустороннего инвестиционного фонда. Киев будет вносить в него 50% от новой ренты и лицензии на добычу полезных ископаемых. Права на управление фондом поделены поровну. В январе 2026 года Дональд Трамп назвал сделку условием участия Соединенных Штатов в процессе урегулирования российско-украинского конфликта.