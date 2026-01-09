Трамп назвал сделку по ресурсам условием участия США в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам стала условием для продолжения участия Вашингтона в урегулировании конфликта. Об этом он рассказал телеканалу Fox News.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я сказал, что если мы хотим двигаться вперед, то нам нужны редкоземельные металлы. Мы хотим вернуть наши деньги»,— подчеркнул Дональд Трамп во время интервью. Вместе с тем он напомнил, что ситуация на Украине особо не затрагивает США.

Соглашение между США и Украиной по природным ресурсам было подписано в ночь на 1 мая. Согласно сделке, стороны договорились о создании двустороннего инвестиционного фонда, в который Киев будет вносить 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу полезных ископаемых. США и Украина получат равные права в управлении фондом. По словам министра экономики Юлии Свириденко, все доходы фонда в течение первых десяти лет будут реинвестированы в разработку ресурсов и развитие инфраструктуры.