NYP: FIFA решила не продавать долю прав на ЧМ частным инвесторам

Международная федерация футбола (FIFA) отказалась от идеи по продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам, пишет The New York Post со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, решение принято из-за резкой критики идеи со стороны футбольных чиновников со всего мира и серьезного раскола в высшем руководстве FIFA. Четыре источника подтвердили, что сделка сорвалась.

«Они ни за что не хотят продолжать участвовать в этом бардаке. (Предприниматель Джошуа, — "Ъ") Кушнер найдет другой способ вернуться в сферу. Это превращается в кошмар для бренда»,— сказал один из собеседников издания.

План передачи прав на проведение чемпионата мира по футболу отдельной структуре — FIFA Forward Enterprise (FFE) — предложил президент FIFA Джанни Инфантино. Организация должна была контролировать коммерческую деятельность руководящей футбольной организации, связанную с ее основными турнирами. Одним из ключевых инвесторов должна была стать компания Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя президента США Джареда Кушнера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни Инфантино бросают свои».