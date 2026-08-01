NYP: FIFA решила не продавать долю прав на ЧМ частным инвесторам
Международная федерация футбола (FIFA) отказалась от идеи по продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам, пишет The New York Post со ссылкой на источники.
По словам собеседника газеты, решение принято из-за резкой критики идеи со стороны футбольных чиновников со всего мира и серьезного раскола в высшем руководстве FIFA. Четыре источника подтвердили, что сделка сорвалась.
«Они ни за что не хотят продолжать участвовать в этом бардаке. (Предприниматель Джошуа, — "Ъ") Кушнер найдет другой способ вернуться в сферу. Это превращается в кошмар для бренда»,— сказал один из собеседников издания.
План передачи прав на проведение чемпионата мира по футболу отдельной структуре — FIFA Forward Enterprise (FFE) — предложил президент FIFA Джанни Инфантино. Организация должна была контролировать коммерческую деятельность руководящей футбольной организации, связанную с ее основными турнирами. Одним из ключевых инвесторов должна была стать компания Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя президента США Джареда Кушнера.
Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни Инфантино бросают свои».
В 2026 году президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино предложил создать новую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля коммерческой деятельности, включая продажу прав на чемпионаты мира. От 20% до 30% акций планировалось продать частным инвесторам, а одним из потенциальных акционеров называли Thrive Capital Джошуа Кушнера. Стоимость новой структуры оценивалась в 20 миллиардов долларов.
Эта инициатива вызвала серьезный скандал и угрожала расколом футбольного сообщества. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) резко раскритиковал идею, назвав ее попыткой продать «душу футбола» и обвинив FIFA в отсутствии прозрачности. В UEFA рассматривали вариант бойкота мировых первенств, и их поддержали другие футбольные организации и политические деятели. Ранее, весной 2021 года, уже был прецедент кризиса в футболе из-за анонса закрытой Суперлиги.
FIFA настаивала, что создание FFE выгодно национальным ассоциациям и направлено на демократизацию футбола и раскрытие коммерческого потенциала организации, обещая значительное увеличение поступлений по программе развития футбола. Однако критики обвиняли Инфантино в автократии и ставили под сомнение его мотивы, учитывая, что он взлетел до нынешних высот на волне коррупционного «дела FIFA» 2015 года, расследование которого позднее было прекращено.