Российские синхронистки завоевали серебро чемпионата Европы

Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта. Первое место они уступили действующим чемпионкам Европы сестрам Анне-Марии и Эйрини-Марине Александри.

Дорошко и Минаева за свое выступление получили 302,9950 балла. Спортсменки выступали в нейтральном статусе. Российские синхронистки участвовали в чемпионате впервые с 2021 года.

Чемпионки Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри получили за выступление 311,4308 балла. В 2026 году они впервые представляют Грецию. Ранее спортсменки выступали за Австрию. Бронзу завоевали британские синхронистки Кейт Шортман и Изабель Торп — 297,9108 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. 31 июля российские прыгуны в воду Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой завоевали серебро в командных соревнованиях.