Дональд Трамп назвал ситуацию с мигрантами в Сеуте «вторжением»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в испанском эксклаве Сеута, в который за сутки прорвались более 60 тыс. мигрантов с территории Марокко. Господин Трамп сравнил произошедшее со вторжением, сообщает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Я видел, что вчера происходило в Испании, и я видел разворачивающуюся катастрофу,— сказал он на заседании кабинета в Кэмп-Дэвиде.— Это похоже на вторжение в страну сотен тысяч людей». При этом господин Трамп добавил, что подобное может случиться и в США, «если не выберут республиканцев», «и даже похуже может быть, большего масштаба». Вице-президент США Джей Ди Вэнс также прокомментировал ситуацию, назвав ее последствием «радикальной левой глобалистской политики, которая допустила вторжение на Запад». «Эти кадры из Испании — печальное напоминание о последствиях массовой миграции»,— добавил он.

Аналогичные заявления последовали и от других правых лидеров. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что «Сеута лежит в руинах» после массового наплыва мигрантов из Марокко. По мнению госпожи Вайдель, «большинство этих мигрантов, вероятно, стремятся в Германию», поэтому страна должна себя подготовить, укреплять границы и не выдавать разрешения. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала исключить Испанию из зоны свободного передвижения ЕС. А премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил в случившемся политику властей Испании, которые предлагают легальный статус сотням тысяч мигрантов, находящихся в стране. «Они замещают испанцев мигрантами»,— заявил господин Бабиш.

Подробнее — в материале «Суета в Сеуте».

Алена Миклашевская