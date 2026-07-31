Российские потребители стали покупать больше недорогих телевизоров
Отечественный рынок телевизоров растет после просадки в 2025 году. Наибольшим спросом пользуются телевизоры стоимостью 10–20 тыс. руб., на которые приходится около трети продаж. Китайские производители в совокупности продолжают занимать практически половину российского рынка. Впрочем, как утверждают эксперты, популярность начинают набирать и отечественные бренды.
В первом полугодии 2026 года в России было продано 3,48 млн телевизоров на общую сумму 97,6 млрд руб. В натуральном выражении рынок вырос на 10% год к году, тогда как в денежном — лишь на 2,3%. Это следует из статистики «М.Видео», с которой ознакомился “Ъ”. При этом в начале 2025 года рынок телевизоров сократился на 12% в натуральном выражении и на 4% в денежном по сравнению с первым кварталом 2024 года (см. “Ъ” от 10 июня 2025 года).
В деньгах лидером рынка телевизоров в первом полугодии стала китайская TCL с долей 15,4%. В пятерке крупнейших брендов остались китайская Hisense с долей 12,5%, южнокорейская Samsung — 10,7% и китайские Haier и Xiaomi — 10,1% и 9,6% соответственно. В штучных продажах лидерами стали Xiaomi (8,7%), Haier (8,6%), TCL (8,6%), Hisense (8,5%). На пятом месте по популярности в натуральном выражении оказался «Сбер»: его доля составила 8% в штуках и 6,1% в деньгах.
Наибольшую долю занимают телевизоры стоимостью 10–20 тыс. руб., на них приходится 34,8% продаж, уточнил руководитель департамента «Кино и звук» компании «М.Видео» Иван Баратынский. Вторым по популярности остается сегмент 20–30 тыс. руб. с долей 21,8%. Модели стоимостью 30–40 тыс. руб. занимают долю 15,7%, а телевизоры дороже 40 тыс. руб.— 15,4%.
Подробнее — в материале «Ъ» «На экранах показался Китай».
В первом полугодии 2026 года российский рынок телевизоров продемонстрировал рост, однако еще годом ранее, в первом квартале 2025 года, продажи телевизоров в России сократились на 12% в натуральном выражении и на 4% в денежном. Тогда сильнее всего просел сегмент отечественных брендов: их продажи упали на 20% в штуках и на 11% в деньгах. При этом отмечался рост спроса на отечественные телевизоры от «Яндекса» и «Сбера». Продажи устройств Xiaomi, Samsung и LG снизились, в то время как Hisense и TCL демонстрировали рост.
Значительное перераспределение сил на рынке произошло после начала военных действий РФ на Украине. Доля корейских Samsung и LG, составлявшая до этого 62% рынка, снизилась почти вдвое, освободив место для отечественных и китайских брендов, таких как Xiaomi и Haier. В июне 2022 года доля LG и Samsung достигла минимума в 34,7% в штуках, а продажи Xiaomi и Haier активизировались. В целом, рынок наполнялся за счет заводов LG в Подмосковье и Samsung в Калуге, но после остановки их работы в 2022 году производство телевизоров в России значительно сократилось.
Отечественные бренды и собственные торговые марки ритейлеров активно набирают популярность. В начале 2023 года собственные торговые марки российских ритейлеров занимали более 20% всех продаж телевизоров в штуках. Эксперты полагают, что российские вендоры могут закрепиться в низком ценовом сегменте при условии государственной поддержки. Крупные российские корпорации, такие как «Яндекс» и «Сбер», имеют хорошие шансы на агрессивный рост благодаря развитию их экосистем и интеграции с голосовыми помощниками, такими как «Алиса».