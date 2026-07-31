Российские потребители стали покупать больше недорогих телевизоров

Отечественный рынок телевизоров растет после просадки в 2025 году. Наибольшим спросом пользуются телевизоры стоимостью 10–20 тыс. руб., на которые приходится около трети продаж. Китайские производители в совокупности продолжают занимать практически половину российского рынка. Впрочем, как утверждают эксперты, популярность начинают набирать и отечественные бренды.

В первом полугодии 2026 года в России было продано 3,48 млн телевизоров на общую сумму 97,6 млрд руб. В натуральном выражении рынок вырос на 10% год к году, тогда как в денежном — лишь на 2,3%. Это следует из статистики «М.Видео», с которой ознакомился “Ъ”. При этом в начале 2025 года рынок телевизоров сократился на 12% в натуральном выражении и на 4% в денежном по сравнению с первым кварталом 2024 года (см. “Ъ” от 10 июня 2025 года).

В деньгах лидером рынка телевизоров в первом полугодии стала китайская TCL с долей 15,4%. В пятерке крупнейших брендов остались китайская Hisense с долей 12,5%, южнокорейская Samsung — 10,7% и китайские Haier и Xiaomi — 10,1% и 9,6% соответственно. В штучных продажах лидерами стали Xiaomi (8,7%), Haier (8,6%), TCL (8,6%), Hisense (8,5%). На пятом месте по популярности в натуральном выражении оказался «Сбер»: его доля составила 8% в штуках и 6,1% в деньгах.

Наибольшую долю занимают телевизоры стоимостью 10–20 тыс. руб., на них приходится 34,8% продаж, уточнил руководитель департамента «Кино и звук» компании «М.Видео» Иван Баратынский. Вторым по популярности остается сегмент 20–30 тыс. руб. с долей 21,8%. Модели стоимостью 30–40 тыс. руб. занимают долю 15,7%, а телевизоры дороже 40 тыс. руб.— 15,4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «На экранах показался Китай».