На экранах показался Китай

Отечественный рынок телевизоров растет после просадки в 2025 году. Наибольшим спросом пользуются телевизоры стоимостью 10–20 тыс. руб., на которые приходится около трети продаж. Китайские производители в совокупности продолжают занимать практически половину российского рынка. Впрочем, как утверждают эксперты, популярность начинают набирать и отечественные бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайские бренды не сдают лидирующие позиции на рынке телевизионной техники

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Китайские бренды не сдают лидирующие позиции на рынке телевизионной техники

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года в России было продано 3,48 млн телевизоров на общую сумму 97,6 млрд руб. В натуральном выражении рынок вырос на 10% год к году, тогда как в денежном — лишь на 2,3%. Это следует из статистики «М.Видео», с которой ознакомился “Ъ”. При этом в начале 2025 года рынок телевизоров сократился на 12% в натуральном выражении и на 4% в денежном по сравнению с первым кварталом 2024 года (см. “Ъ” от 10 июня 2025 года).

В деньгах лидером рынка телевизоров в первом полугодии стала китайская TCL с долей 15,4%. В пятерке крупнейших брендов остались китайская Hisense с долей 12,5%, южнокорейская Samsung — 10,7% и китайские Haier и Xiaomi — 10,1% и 9,6% соответственно. В штучных продажах лидерами стали Xiaomi (8,7%), Haier (8,6%), TCL (8,6%), Hisense (8,5%). На пятом месте по популярности в натуральном выражении оказался «Сбер»: его доля составила 8% в штуках и 6,1% в деньгах.

Наибольшую долю занимают телевизоры стоимостью 10–20 тыс. руб., на них приходится 34,8% продаж, уточнил руководитель департамента «Кино и звук» компании «М.Видео» Иван Баратынский. Вторым по популярности остается сегмент 20–30 тыс. руб. с долей 21,8%. Модели стоимостью 30–40 тыс. руб. занимают долю 15,7%, а телевизоры дороже 40 тыс. руб.— 15,4%.

По данным компании «Платформа ОФД», медианный чек на телевизоры в первом полугодии 2026 года оказался на 6% ниже, чем годом ранее. Число покупок, напротив, оказалось выше на 9%. Рост продаж в наибольшей степени пришелся на второй квартал 2026 года.

«Снижение средней цены практически во всех сегментах — это маркер ценовых войн»,— утверждает директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина.

На рынке возник профицит предложения, из-за чего брендам приходится жертвовать рентабельностью ради удержания доли рынка, добавила она. Китайские бренды все еще занимают лидирующие позиции, но для первого полугодия 2026 года характерен и рост российских брендов, например, Hi, «Сбера», «Яндекса» или Hartens, уточнила Лариса Сенина. Это объясняется спросом на умный дом и ростом подписок на сервисы «Плюс» или «Прайм».

Поддержание спроса на телевизоры в первую очередь связано с растущим желанием или необходимостью обновлять технику, а также с запросом на smart-функции, подчеркнул гендиректор «Infonline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Smart TV сейчас становится недорогим домашним экраном для онлайн-кинотеатров, игр, музыки и голосовых сервисов, поэтому все большая доля покупок приходится уже на второй или третий телевизор в семье, подчеркнул он.

Впрочем, ожидать существенного роста рынка в дальнейшем не стоит, считают эксперты. Как отмечает аналитик акселератора «Финтех Лаб» Сергей Вильянов, часть контента стала недоступна пользователям из-за ограничений со стороны иностранных компаний или российского законодательства. В связи с этим, утверждает он, покупатели не готовы переплачивать за устройства.

Ника Сизова