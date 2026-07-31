В кинотеатрах вышел индонезийский хоррор «Призрак в клетке»

На экранах — притворный фильм ужасов индонезийца Джоко Анвара «Призрак в клетке» (Hantu Dalam Sel).

Анвар с ходу сбивает пафос ужасного и отвратительного. Начинается все с бытовой сценки в редакции газеты. Вот репортер Димас (Энди Арфиан) стоит как оплеванный перед разоравшимся главным редактором. Дескать, не то написал и не о том, тебе 20 минут, чтобы все переделать. А вот Димас уже недоуменно взирает на шефа, в прямом смысле наброшенного на вентилятор: неведомая сила изрешетила его канцелярскими принадлежностями и разорвала пополам.

Легко списать это на фантазию затюканного журналиста: типа чтоб тебя разорвало. Но главред мертв, и Димас отправляется в тюрьму Лабухан-Ангсана, а с ним и злой, но справедливый дух, которого он подцепил, как ветрянку, в командировке на Борнео.

И хотя зверствовать дух будет все витиеватее, это не делает «Призрака» фильмом ужасов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если дух оказался вдруг».