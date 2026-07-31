Минобороны России отчиталось об ударе по складу «Новой почты»

Вооруженные силы России ударили по сортировочному комплексу украинской компании «Новая почта» в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Военные использовали БПЛА «Герань-4».

Минобороны считает, что ВСУ использовали объект для доставки и хранения военных грузов, а также беспилотников и их комплектующих.

«Новая почта» — это один из крупнейших операторов экспресс-доставки на Украине. В этом месяце Минобороны дважды отчитывалось об ударах по объектам компании: 19 июля в Киевской области, 22 июля — в Одессе.