Российские войска ударили по логистическому центру «Новой почты» в Одессе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российские войска регулярно наносят удары по объектам в Одессе и Одесской области, которые, по заявлению Минобороны РФ, используются для хранения военных грузов, производства беспилотников и подготовки к атакам. Эти удары часто объясняются как «удары возмездия» за действия Вооруженных сил Украины, например, после атак на Крымский мост. Россия утверждает, что поражает исключительно военные объекты и их инфраструктуру, в то время как украинские власти и некоторые международные организации заявляют о повреждении гражданской инфраструктуры, включая объекты логистики и портовые сооружения.

За последние месяцы Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по портам Одессы и Черноморска, где, по их данным, хранились военные грузы и горюче-смазочные материалы для ВСУ, а также находились цеха по производству беспилотников. В мае 2025 года сообщалось об ударе по контейнеровозу в порту Одессы, на котором, по утверждению российского ведомства, находился военный груз. В июле 2026 года Вооруженные силы России продолжали атаковать украинские порты, через которые доставляются грузы для ВСУ.

Ситуация вокруг Одессы обострилась после выхода России из зерновой сделки в июле 2023 года, когда украинские власти обвинили Москву в атаках на портовую инфраструктуру, задействованную в зерновой сделке. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что уничтоженное в Одессе зерно предназначалось для Китая. В то же время Минобороны РФ объявляло все суда, идущие в украинские порты, потенциальными военными целями. Удары по Одессе периодически сопровождаются воздушными тревогами и взрывами, сообщалось о пострадавших и погибших среди мирного населения, что, однако, Минобороны России отрицает, заявляя, что не наносит удары по гражданским объектам.